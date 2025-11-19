Новый план Трампа. Источники Axios объяснили, почему не состоялась встреча Зеленского и Уиткоффа

Собеседники медиа заявили о переговорах спецпредставителя Трампа с Умеровым, плане Зеленского, разработанном с европейцами, а также других деталях

Стив Уиткофф (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Встреча специального посланника главы США Стива Уиткоффа с президентом Владимиром Зеленским была отложена, в том числе из-за незаинтересованности последнего обсуждать новый мирный план Дональда Трампа, утверждает Axios со ссылкой на неназванного чиновника США. Медиа заявляет о других деталях переговоров, цитируя анонимных собеседников в Штатах и Украине.

По данным информированного американского чиновника, новый план Трампа на 28 пунктов предусматривает, что РФ получит полный контроль над Донецкой и Луганской областями в обмен на гарантии безопасности США для Украины и Европы от российской агрессии в будущем.

Один из собеседников Axios заявил, что Зеленский уполномочил секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова вести переговоры с Уиткоффом, и что многие его комментарии были включены в текст плана американского президента.

Собеседник утверждает, что во время переговоров с Умеровым было достигнуто много договоренностей.

Неназванный украинский чиновник подтвердил, что Зеленский отправил секретаря СНБО, чтобы его проинформировали о плане Штатов. Однако он отметил, что это произошло устно и что Умеров не получил письменного предложения от спецпосланника Трампа.

Также этот чиновник отрицает, что секретарь СНБО согласился с условиями плана во время встречи, и отметил, что Украина возражает против многих пунктов.

Как указывает Axios, перед встречей с Умеровым Уиткофф провел широкие обсуждения этого плана со спецпосланником российского диктатора Кириллом Дмитриевым.

В среду, 19 ноября, Уиткофф планировал посетить Анкару в рамках поддержки Турцией мирной инициативы Трампа и провести трехстороннюю встречу с Зеленским и министром иностранных дел этой страны Хаканом Фиданом, рассказал медиа неназванный чиновник США.

Он заявил, встреча была отложена, когда стало ясно, что украинский президент отходит от договоренностей, якобы достигнутых с Умеровым, и не заинтересован в обсуждении плана Трампа.

Зеленский же отправился в турецкую столицу с другим планом, разработанным с вместе с европейскими партнерами, который РФ никогда не примет, добавил чиновник.

В то же время украинский чиновник рассказал, что встречу отложили, поскольку Зеленский просил обсудить план в более широком формате, включая европейские страны.

Второй американский чиновник отметил, что внутриполитический коррупционный скандал в Украине был еще одной причиной отложения этих переговоров.

Он же отметил, что Трамп уполномочил своего спецпредставителя попытаться достичь соглашения с украинским президентом в Турции и поддержал решение отменить встречу с ним.

"Сейчас мы собираемся ждать. Мяч на стороне Зеленского", – сказал чиновник США.

Он также заявил, что президент Украины может приехать в Вашингтон, чтобы обсудить новый американский план, если он этого захочет.