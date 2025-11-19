Politico: Похоже, США хотят презентовать Зеленскому новый мирный план как свершившийся факт

У Трампа считают, что из-за коррупционных скандалов и ситуации на фронте Вашингтону удастся заставить Киев согласиться на сделку, пишет медиа

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Иллюстративное фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Соединенные Штаты планируют представить условия нового мирного плана президенту Владимиру Зеленскому, похоже, как свершившийся факт, заявило издание Politico после общения с должностными лицами администрации главы США Дональда Трампа.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что там ожидают, что до конца ноября, а возможно, "уже на этой неделе" все стороны согласятся на рамки для прекращения войны.

Однако, замечает Politico, судя по всему этот новый мирный план не учитывает мнения Украины и американских союзников в Европе: "И мы пока не знаем подробностей, что было решено относительно самых сложных вопросов, связанных с захватом Россией значительных территорий Украины, похищением десятков тысяч украинских детей или гарантиями безопасности, которые будут предоставлены Украине в результате".

Однако в Белом доме "царит оптимистический настрой", и, похоже, план будет представлен Зеленскому как свершившийся факт, указывает медиа.

"То, что мы собираемся представить [Украине], является разумным", – заявил чиновник.

По мнению администрации Трампа, Зеленский, который находится под давлением как на поле боя, так и на "внутреннем фронте" из-за развертывания коррупционного скандала, будет вынужден принять то, что ему предлагают, передает издание.

Относительно партнеров, собеседник отметил, что американским властям "на самом деле безразличны европейцы", добавив, что "важно, чтобы Украина согласилась".

Сотрудники Белого дома считают, что просто сейчас Украина (учитывая коррупционные скандалы, преследующие ее президента, и то, где сейчас пролегают линии фронта) находится в таком положении, в котором США могут заставить ее принять это соглашение, заявила журналистка Politico после общения с чиновниками.

"Они говорят, что это разумно; это то, что, по их мнению, будет приемлемым для Украины", – добавила она.

Насчет того, что произойдет дальше, издание указывает, что нужно услышать детали соглашения и ответ Украины.

"Учитывая предыдущие заявления, Зеленский, вероятно, будет решительно противостоять любым аспектам соглашения, которые он сочтет неприемлемыми. Украина не захочет, чтобы ее заставили отдать суверенную территорию, но давление будет сильным. И если три стороны смогут достичь соглашения, то ранее отложенный саммит Трампа и [диктатора РФ] Путина непременно состоится", – считает Politico.