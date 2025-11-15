Силы обороны вышли из Нововасильевского в Запорожской области

Россияне не уменьшают интенсивности штурмовых действий в Запорожской и на юге Днепропетровской областей

Военный (Иллюстративное фото: Генштаб)

Состоялся вывод украинских подразделений из населенного пункта Нововасильевское в Запорожской области. Об этом сообщили Силы обороны юга.

По данным военных, в Запорожской области и на юге Днепропетровской области россияне не уменьшают интенсивности штурмовых действий, массированных артиллерийских обстрелов и огневых ударов.

За прошедшие сутки на Александровском и Гуляйпольском направлениях состоялось почти 40 боевых столкновений. Кроме этого, зафиксировано более 350 обстрелов с использованием более 1500 боеприпасов.

В то же время российские потери составили почти 300 оккупантов и 58 единиц техники.

"В связи с перегруппировкой боевых порядков, изменением конфигурации линии боевого соприкосновения, а также с целью сохранения жизни военнослужащих произошел вывод наших подразделений из населенного пункта Нововасильевское на более выгодные для обороны позиции", – заверили Силы обороны юга.

Военные отметили, что продолжаются мероприятия блокирования вражеского продвижения.

Карта: DeepState

6 ноября Силы обороны опровергли заявление об оккупации Балагана, Удачного, Ступочков, Плавней, Приморского и Успеновки на Запорожском и Днепропетровском направлениях.

Однако 11 ноября они сообщили, что в Запорожской области ВСУ отошли с позиций возле населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка.