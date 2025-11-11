В Запорожской области ВСУ отошли с позиций, а в Купянске ситуация стала легче

Зеленский сообщил, что благодаря длительной работе удалось облегчить ситуацию возле Купянска, а военные сообщили о ситуации в Запорожской области

ВСУ (Иллюстративное фото: 30 корпус морской пехоты)

В Запорожской области военные были вынуждены отойти с позиций возле нескольких населенных пунктов, однако на Купянском направлении ситуация уже легче. О ситуации на фронте сообщил президент Владимир Зеленский.

"Немного легче ситуация в Купянске: есть результаты у наших воинов, и это уже тенденция нескольких недель", – сказал он.

В Запорожской области и на Покровском направлении, по его словам, россияне увеличивают количество и масштабы штурмов. По словам Зеленского, ситуация сложная, в частности, из-за погодных условий, но украинские подразделения продолжают уничтожать врага.

Силы обороны юга сообщили, что на Александровском и Гуляйпольском направлениях Запорожской области несколько дней подряд идут интенсивные бои. Враг применяет все виды имеющегося вооружения, в частности ежедневно более 400 артобстрелов с применением около 2000 боеприпасов.

Также оккупанты уничтожают укрытия и укрепления военных.

"С целью сохранения жизни личного состава Силам обороны пришлось отойти с позиций возле населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка. Враг пытается завести в эти населенные пункты свои группы закрепления, но украинские защитники всеми силами противодействуют их попыткам это сделать", – заявили в Силах обороны юга.

Продолжаются "жестокие бои" за Яблоково, Ровнополье и Сладкое. С восточного направления враг стремится охватить Гуляйполе и отрезать логистические пути, ведущие из Покровского.