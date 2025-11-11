В Запорожской области ВСУ отошли с позиций, а в Купянске ситуация стала легче
В Запорожской области военные были вынуждены отойти с позиций возле нескольких населенных пунктов, однако на Купянском направлении ситуация уже легче. О ситуации на фронте сообщил президент Владимир Зеленский.
"Немного легче ситуация в Купянске: есть результаты у наших воинов, и это уже тенденция нескольких недель", – сказал он.
В Запорожской области и на Покровском направлении, по его словам, россияне увеличивают количество и масштабы штурмов. По словам Зеленского, ситуация сложная, в частности, из-за погодных условий, но украинские подразделения продолжают уничтожать врага.
Силы обороны юга сообщили, что на Александровском и Гуляйпольском направлениях Запорожской области несколько дней подряд идут интенсивные бои. Враг применяет все виды имеющегося вооружения, в частности ежедневно более 400 артобстрелов с применением около 2000 боеприпасов.
Также оккупанты уничтожают укрытия и укрепления военных.
"С целью сохранения жизни личного состава Силам обороны пришлось отойти с позиций возле населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка. Враг пытается завести в эти населенные пункты свои группы закрепления, но украинские защитники всеми силами противодействуют их попыткам это сделать", – заявили в Силах обороны юга.
Продолжаются "жестокие бои" за Яблоково, Ровнополье и Сладкое. С восточного направления враг стремится охватить Гуляйполе и отрезать логистические пути, ведущие из Покровского.
- 10 ноября в ДШВ сообщили, что россияне почти на 20% нарастили количество штурмов украинских позиций в Покровской агломерации и пытаются продвигаться в сторону Гришино.
- Хотя россияне утверждают, что Покровск пал и ВСУ якобы оказались в ловушке, Сырский заявил что ситуация является противоположной.
- 11 ноября в ССО заявили, что Россия бездумно забрасывает Покровск всем, что есть. Фото и видео с самого горячего направления.
