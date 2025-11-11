У Запорізькій області ЗСУ відійшли з позицій, а в Купʼянську ситуація стала легшою

Зеленський повідомив, що завдяки тривалій роботі вдалося полегшити ситуацію біля Купʼянська, а військові повідомили про ситуацію в Запорізькій області

ЗСУ (Ілюстративне фото: 30 корпус морської піхоти)

У Запорізькій області військові були змушені відійти з позицій біля кількох населених пунктів, проте на Куп'янському напрямку ситуація вже легша. Про ситуацію на фронті повідомив президент Володимир Зеленський.

"Трохи легше ситуація в Купʼянську: є результати в наших воїнів, і це вже тенденція кількох тижнів", – сказав він.

У Запорізькій області й на Покровському напрямку, за його словами, росіяни збільшують кількість і масштаби штурмів. За словами Зеленського, ситуація складна, зокрема, через погодні умови, але українські підрозділи продовжують нищити ворога.

Сили оборони півдня повідомили, що на Олександрівському й Гуляйпільському напрямках Запорізької області декілька днів поспіль точаться інтенсивні бої. Ворог застосовує усі види наявного озброєння, зокрема щодня відбувається понад 400 артобстрілів із застосуванням близько 2000 боєприпасів.

Також окупанти знищують укриття й укріплення військових.

"З метою збереження життя особового складу Силам оборони довелося відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка. Ворог намагається завести в ці населені пункти свої групи закріплення, але українські захисники усіма силами протидіють їхнім спробам це зробити", – заявили в Силах оборони півдня.

Тривають "жорстокі бої" за Яблукове, Рівнопілля й Солодке. Зі східного напрямку ворог прагне охопити Гуляйполе та відрізати логістичні шляхи, що ведуть з Покровського.