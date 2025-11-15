Сили оборони вийшли з Нововасилівського у Запорізькій області

Росіяни не зменшують інтенсивності штурмових дій у Запорізькій та на півдні Дніпропетровської областей

Військовий (Ілюстративне фото: Генштаб)

Відбулося виведення українських підрозділів з населеного пункту Нововасилівське у Запорізькій області. Про це повідомили Сили оборони півдня.

За даними військових, у Запорізькій області та на півдні Дніпропетровської області росіяни не зменшують інтенсивності штурмових дій, масованих артилерійських обстрілів і вогневих ударів.

Минулої доби на Олександрівському і Гуляйпільському напрямках відбулось майже 40 бойових зіткнень. Крім цього, зафіксовано понад 350 обстрілів із використанням понад 1500 боєприпасів.

Водночас російські втрати склали майже 300 окупантів та 58 одиниць техніки.

"У зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення, а також з метою збереження життя військовослужбовців відбулося виведення наших підрозділів з населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони позиції", – запевнили Сили оборони півдня.

Військові наголосили, що тривають заходи блокування ворожого просування.

Мапа: DeepState

Мапа: DeepState

6 листопада Сили оборони спростували заяву про окупацію Балагану, Удачного, Ступочків, Плавнів, Приморського та Успенівки на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках.

Однак 11 листопада вони повідомили що в Запорізькій області ЗСУ відійшли з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка.