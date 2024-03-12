Бронь від мобілізації айтівців та за податки. Нардеп: Комітет поки не розглядав

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Комітет Верховної Ради з нацбезпеки й оборони поки не розглядав питання щодо бронювання від мобілізації залежно від обсягу зарплати, податків або приналежності до IT-сектору. Про це у коментарі LIGA.net повідомив народний депутат від Слуги народу, член Комітету Федір Веніславський.

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За його словами, питання пов'язані з бронюванням від призову залежно від зарплати, податків або роботи в IT-сфері поки не розглядаються комітетом.

Також він повідомив, що сьогодні комітет розпочав розгляд конкретних поправок до мобілізаційного законопроєкту, і завтра продовжить це.

Сьогодні голова Комітету з питань економічного розвитку, нардеп від "слуг" Дмитро Наталуха заявив, що існує дві версії законопроєкту про економічне бронювання від мобілізації: та, яка "народилася" в Офісі президента, і та, над якою працює безпосередньо комітет.

За його словами, перша полягає у бронюванні осіб із зарплатою вище за 35 000, а у другій йдеться про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критеріїв.

Перелік нововведень за новим мобілізаційним законопроєктом можна прочитати тут. Утім, деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних правок. Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, – читайте тут.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.

10 березня глава фракції СН Давид Арахамія повідомив, що у новому мобілізаційному законопроєкті нардепи врегулюють питання щодо людей з інвалідністю та осіб, які за ними доглядають, а також залишать відстрочку від призову для аспірантів усіх форм навчання.

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