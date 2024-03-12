Бронь від мобілізації айтівців та за податки. Нардеп: Комітет поки не розглядав
Комітет Верховної Ради з нацбезпеки й оборони поки не розглядав питання щодо бронювання від мобілізації залежно від обсягу зарплати, податків або приналежності до IT-сектору. Про це у коментарі LIGA.net повідомив народний депутат від Слуги народу, член Комітету Федір Веніславський.
За його словами, питання пов'язані з бронюванням від призову залежно від зарплати, податків або роботи в IT-сфері поки не розглядаються комітетом.
Також він повідомив, що сьогодні комітет розпочав розгляд конкретних поправок до мобілізаційного законопроєкту, і завтра продовжить це.
Сьогодні голова Комітету з питань економічного розвитку, нардеп від "слуг" Дмитро Наталуха заявив, що існує дві версії законопроєкту про економічне бронювання від мобілізації: та, яка "народилася" в Офісі президента, і та, над якою працює безпосередньо комітет.
За його словами, перша полягає у бронюванні осіб із зарплатою вище за 35 000, а у другій йдеться про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критеріїв.
- Перелік нововведень за новим мобілізаційним законопроєктом можна прочитати тут. Утім, деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних правок. Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, – читайте тут.
- 27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.
- 10 березня глава фракції СН Давид Арахамія повідомив, що у новому мобілізаційному законопроєкті нардепи врегулюють питання щодо людей з інвалідністю та осіб, які за ними доглядають, а також залишать відстрочку від призову для аспірантів усіх форм навчання.
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