Мобілізація. Комітет розгляне ще 700 правок, тоді закон буде готовий більш ніж на 80%

Здебський заявив, що цього тижня оборонний комітет планує працювати щодня

Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

Оборонний комітет Верховної Ради на засіданні 27 березня планує розглянути близько 700 поправок до законопроєкту про мобілізацію. Про це в коментарі LIGA.net заявив народний депутат від Слуги народу Юрій Здебський.

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За його словами, цього тижня комітет планує працювати над документом щодня.

Він зазначив, що парламентарі розглядатимуть правки про службу за контрактом.

"Аби нічого нам не завадило, зокрема тривоги", – сказав Здебський.

Народний депутат Ярослав Железняк написав, що якщо 700 правок буде розглянуто 27 березня, то законопроєкт буде готовий на 82%, а з такою швидкістю залишиться лише одне засідання комітету для повної готовності та винесення на голосування до зали.

Раніше командир 3 окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький заявив, що мобілізований солдат якісно воюватиме за хорошої підготовки та довіри до керівництва.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Однак деякі можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.

Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

Нардепи повідомили, що на цей час "дуже важко" спрогнозувати, коли саме буде завершено розгляд поправок до нового мобілізаційного законопроєкту, – залишилося опрацювати 2190 поправок.

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