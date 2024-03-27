Мобилизация. Комитет рассмотрит еще 700 правок, тогда закон будет готов на более чем 80%

Здебский заявил, что на этой неделе оборонный комитет планирует работать каждый день

Верховная Рада (Фото: пресс-служба парламента)

Оборонный комитет Верховной Рады на заседании 27 марта планирует рассмотреть около 700 правок к законопроекту о мобилизации. Об этом в комментарии LIGA.net заявил народный депутат от Слуги народа Юрий Здебский.

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По его словам, на этой неделе комитет планирует работать над документом каждый день.

Он отметил, что парламентарии будут рассматривать правки о службе по контракту.

"Лишь бы ничего нам не помешало, в частности тревоги", — сказал Здебский.

Народный депутат Ярослав Железняк написал, что если 700 правок будут рассмотрены 27 марта, то законопроект будет готов на 82%, а с такой скоростью останется только одно заседание комитета для полной готовности и вынесения на голосование в зал.

Ранее командир 3 отдельной штурмовой бригады полковник Андрей Билецкий заявил, что мобилизованный солдат будет качественно воевать при хорошей подготовке и доверии к руководству.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

Нардепы сообщили, что на данный момент "очень трудно" спрогнозировать, когда именно будет завершено рассмотрение поправок к новому мобилизационному законопроекту, – осталось проработать 2190 поправок.

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