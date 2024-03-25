Мобілізація. Комітет Ради продовжує розглядати правки. На порядку денному – бронювання
Верховна Рада (Фото: Офіс президента)

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні 25 березня продовжить розглядати правки до законопроєкту про мобілізацію. Нардеп від Слуги народу Юрій Здебський заявив LIGA.net, що на порядку денному – бронювання військовозобов'язаних.

"Статтю 23 пройшли [відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації]. Сьогодні розпочинаємо розглядати правки до статті 25 Закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. На порядку денному – бронювання військовозобовʼязаних", – повідомив він.

За словами нардепа від Голосу Ярослава Железняка, заплановано розглянути ще 710 правок.

"Виходить, сьогодні пройдуть вже понад 50% законопроєкту", – написав він.

Раніше глава комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха казав, що існує дві моделі економічного бронювання від мобілізації - та, яка "народилася" в Офісі президента (про 35 000 грн.  – Ред.), і та, над якою працює його комітет.

За словами Наталухи, комітет пропонує модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критеріїв.

  • Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.
  • Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.
  • Здебський повідомив, що у новоухваленому законі №10313 більше не розглядають чоловіків призовного віку "обмежено придатними", залишається норма про повну "придатність або непридатність".

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