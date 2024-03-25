Мобілізація. Комітет Ради продовжує розглядати правки. На порядку денному – бронювання

За словами нардепа від Слуги народу Юрія Здебського, комітет вже розглянув правки щодо відстрочення від призову на військову службу

Верховна Рада (Фото: Офіс президента)

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні 25 березня продовжить розглядати правки до законопроєкту про мобілізацію. Нардеп від Слуги народу Юрій Здебський заявив LIGA.net, що на порядку денному – бронювання військовозобов'язаних.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Статтю 23 пройшли [відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації]. Сьогодні розпочинаємо розглядати правки до статті 25 Закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. На порядку денному – бронювання військовозобовʼязаних", – повідомив він.

За словами нардепа від Голосу Ярослава Железняка, заплановано розглянути ще 710 правок.

"Виходить, сьогодні пройдуть вже понад 50% законопроєкту", – написав він.

Раніше глава комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха казав, що існує дві моделі економічного бронювання від мобілізації - та, яка "народилася" в Офісі президента (про 35 000 грн. – Ред.), і та, над якою працює його комітет.

За словами Наталухи, комітет пропонує модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критеріїв.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.

Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

Здебський повідомив, що у новоухваленому законі №10313 більше не розглядають чоловіків призовного віку "обмежено придатними", залишається норма про повну "придатність або непридатність".

Читайте також: Бронювання. Стефанчук: На одного воїна має бути вісім осіб, які забезпечують економіку