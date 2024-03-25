Мобилизация. Комитет продолжает рассматривать поправки. На повестке дня – бронирование
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании 25 марта продолжит рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации. Нардеп от Слуги народа Юрий Здебский заявил LIGA.net, что в повестке дня – бронирование военнообязанных.
"Статью 23 прошли [отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации]. Сегодня начинаем рассматривать правки к статье 25 Закона Украины о мобилизации и мобилизационной подготовке. На повестке дня – бронирование военнообязанных", – сообщил он.
По словам нардепа от Голоса Ярослава Железняка, запланировано рассмотреть еще 710 поправок.
"Получается, сегодня пройдут уже более 50% законопроекта", – написал он.
Ранее глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха говорил, что существует две модели экономического бронирования от мобилизации – та, которая "родилась" в Офисе президента (о 35 000 грн, – Ред.), и та, над которой работает его комитет.
По словам Наталухи, комитет предлагает модель об уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или других критериев.
- Список нововведений относительно нового мобилизационного законопроекта можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок.
- О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.
- Здебский сообщил, что в новопринятом законе №10313 больше не рассматривают мужчин призывного возраста "ограниченно пригодными", остается норма о полной "пригодности или непригодности".
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