Мобилизация. Комитет продолжает рассматривать поправки. На повестке дня – бронирование

По словам нардепа от Слуги народа Юрия Здебского, комитет уже рассмотрел правки по отсрочке от призыва на военную службу

Верховная Рада (Фото: Офис президента)

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании 25 марта продолжит рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации. Нардеп от Слуги народа Юрий Здебский заявил LIGA.net, что в повестке дня – бронирование военнообязанных.

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"Статью 23 прошли [отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации]. Сегодня начинаем рассматривать правки к статье 25 Закона Украины о мобилизации и мобилизационной подготовке. На повестке дня – бронирование военнообязанных", – сообщил он.

По словам нардепа от Голоса Ярослава Железняка, запланировано рассмотреть еще 710 поправок.

"Получается, сегодня пройдут уже более 50% законопроекта", – написал он.

Ранее глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха говорил, что существует две модели экономического бронирования от мобилизации – та, которая "родилась" в Офисе президента (о 35 000 грн, – Ред.), и та, над которой работает его комитет.

По словам Наталухи, комитет предлагает модель об уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или других критериев.

Список нововведений относительно нового мобилизационного законопроекта можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

Здебский сообщил, что в новопринятом законе №10313 больше не рассматривают мужчин призывного возраста "ограниченно пригодными", остается норма о полной "пригодности или непригодности".

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