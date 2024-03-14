Бронь. Стефанчук: На одного воина должно быть восемь человек, обеспечивающих экономику

Руслан Стефанчук (Фото: Пресс-служба Верховной Рады)

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в интервью Суспільному, что на одного воина, защищающего Украину, должно быть восемь человек, обеспечивающих экономическое содержание этого воина. Так он ответил на вопрос, планируется ли в законопроекте о мобилизации так называемое "бронирование для богатых".

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Журналистка спросила Стефанчука, считает ли он справедливым вероятность введения бронирования от военной службы для лиц, получающих от 35 000 грн в месяц, или в зависимости от того, как эти люди влияют на экономику Украины.

Спикер парламента вспомнил, что в средневековой Англии существовал так называемый "налог на трусость": когда люди платили деньги, чтобы не идти в рыцари. По словам Стефанчука, такой налог затем существовал во многих государствах.

"Я не знаю страны, где это действительно сработало. Но, с другой стороны, я понимаю, что на одного воина, защищающего страну, должно быть восемь человек, обеспечивающих экономическое содержание этого воина. Поэтому экономика – это тоже не последняя вещь, и нужно находить те меры и средства, которые будут способствовать повышению уровня экономики в Украине", – ответил Стефанчук.

Несмотря на третий год войны, Украина демонстрирует "неплохие показатели в экономике", добавил спикер Рады.

"Но каждый этот успех – это очень сложная работа и правительства Украины, и всех, кто занимается экономической сферой. Экономика является определяющей", – заявил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, точно ли планируется ввести бронирование для тех, кто зарабатывает от 35 000 грн или это может быть другая цифра, Стефанчук сказал: "Еще раз говорю: Здесь надо понять, целесообразен ли этот механизм".

В Украине в 2023 году открыли рекордное количество новых ФЛП – более 300 000. Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что это свидетельствует не столько о восстановлении экономики, сколько о попытке обойти налоги и мобилизацию.

Глава комитета Совета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил 12 марта, что в законопроекте об экономическом бронировании от мобилизации существует две модели – "родившаяся" в Офисе президента и та, над которой работает комитет.

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