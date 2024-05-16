Адміністраторів ЦНАПів підключають до системи обліку призовників: що відомо про нову послугу

Військовий квиток. Ілюстративне зображення (Фото: Depositphotos)

Зараз відбувається процес підключення адміністраторів Центрів надання адмінпослуг до системи. Ця послуга нова і не специфічна для ЦНАПів. Про це в ефірі КИЇВ24 розповіла директорка департаменту ЦНАП КМДА Наталія Шамрай.

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"Ми не розуміємо поки що, яку кількість осіб можемо очікувати по внесенню даних військовозобов’язаних. Але будемо своєчасно реагувати, щоб справлятися з такими чергами", – сказала вона.

Водночас Шамрай наголосила, що наразі вже відбувається підключення адміністраторів до системи й працівники оперативно вноситимуть дані.

"Військовозобов’язаний у ЦНАПі має мати при собі документ, який посвідчує особу, будемо пересвідчуватися, що це ця людина. Будемо вносити дані, які передбачені системою. Зараз відбувається процес підключення адміністраторів ЦНАПів до системи", – додала вона.

З 18 травня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через територіальні центри комплектування (ТЦК), центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або електронний кабінет.

Робочу версію електронного кабінету вже презентували на засіданні парламентського комітету з нацбезпеки. Нардеп Ігор Копитін (Слуга народу) пояснив LIGA.net, що реєстрація займатиме п'ять хвилин через мобільний застосунок.

Після реєстрації через е-кабінет все одно доведеться фізично йти до ТЦК, щоб пройти військово-лікарську комісію, пояснили LIGA.net нардепи. Однак напряму оновлення даних це вже не стосуватиметься.

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