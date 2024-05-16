Администраторов ЦНАПов подключают к системе учета призывников: что известно о новой услуге
Сейчас происходит процесс подключения администраторов Центров предоставления админуслуг к системе. Эта услуга новая и не специфическая для ЦНАПов. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказала директор департамента ЦНАП КГГА Наталья Шамрай.
"Мы не понимаем пока что, какое количество лиц можем ожидать по внесению данных военнообязанных. Но будем своевременно реагировать, чтобы справляться с такими очередями", – сказала она.
В то же время Шамрай отметила, что сейчас уже происходит подключение администраторов к системе и работники оперативно будут вносить данные.
"Военнообязанный в ЦНАПе должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, будем проверять, тот ли это человек. Будем вносить данные, предусмотренные системой. Сейчас происходит процесс подключения администраторов ЦНАПов к системе", – добавила она.
- С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через территориальные центры комплектования (ТЦК), центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или электронный кабинет.
- Рабочую версию электронного кабинета уже представили на заседании парламентского комитета по нацбезопасности. Нардеп Игорь Копытин (Слуга народа) объяснил LIGA.net, что регистрация будет занимать пять минут через мобильное приложение.
- После регистрации через е-кабинет все равно придется физически идти в ТЦК, чтобы пройти военно-врачебную комиссию, объяснили LIGA.net нардепы. Однако напрямую обновления данных это уже не будет касаться.
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