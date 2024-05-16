Администраторов ЦНАПов подключают к системе учета призывников: что известно о новой услуге

Военный билет. Иллюстративное изображение (Фото: Depositphotos)

Сейчас происходит процесс подключения администраторов Центров предоставления админуслуг к системе. Эта услуга новая и не специфическая для ЦНАПов. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказала директор департамента ЦНАП КГГА Наталья Шамрай.

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"Мы не понимаем пока что, какое количество лиц можем ожидать по внесению данных военнообязанных. Но будем своевременно реагировать, чтобы справляться с такими очередями", – сказала она.

В то же время Шамрай отметила, что сейчас уже происходит подключение администраторов к системе и работники оперативно будут вносить данные.

"Военнообязанный в ЦНАПе должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, будем проверять, тот ли это человек. Будем вносить данные, предусмотренные системой. Сейчас происходит процесс подключения администраторов ЦНАПов к системе", – добавила она.

С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через территориальные центры комплектования (ТЦК), центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или электронный кабинет.

Рабочую версию электронного кабинета уже представили на заседании парламентского комитета по нацбезопасности. Нардеп Игорь Копытин (Слуга народа) объяснил LIGA.net, что регистрация будет занимать пять минут через мобильное приложение.

После регистрации через е-кабинет все равно придется физически идти в ТЦК, чтобы пройти военно-врачебную комиссию, объяснили LIGA.net нардепы. Однако напрямую обновления данных это уже не будет касаться.

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