Рада не голосуватиме за множинне громадянство. В опозиції кажуть – "немає голосів"

У Слузі народу заявили, що монобільшість не розпадалася

Ілюстративне фото: Depositphotos

Верховна Рада виключила з порядку денного голосування у першому читанні за законопроєкти про множинне громадянство та декларування іноземного громадянства, йдеться в остаточному порядку денному, який LIGA.net надав співрозмовник у фракції Голос. Нардеп з тієї ж фракції Ярослав Железняк стверджує, що проєкти виключили через брак голосів.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У вчорашньому порядку денному, отриманому LIGA.net від співрозмовника у Голосі, на 20 березня планувалися голосування за два законопроєкти щодо множинного громадянства.

Проте у сьогоднішньому остаточному порядку денному, яке є у розпорядженні LIGA.net, цих законопроєктів вже немає.

Нардеп Железняк о 10:58 повідомив, що вранці "почали знімати" з порядку денного законопроєкти, зокрема й про множинне громадянство.

За його словами, законопроєкти тому, що на них "немає голосів".

ОНОВЛЕНО о 15:15. Голова фракції Слуга народу у Раді Давид Арахамія заперечив, що монобільшість розпалася.

Читайте також: В опозиції кажуть, що монобільшість розвалилася. "Слуги" називають це маніпуляцією

Законопроєкт про множинне громадянство ініціював президент Володимир Зеленський. Документ, зокрема, визначає, громадяни яких країн можуть отримати українське громадянство у спрощеному порядку. Також, згідно із законопроєктом, український паспорт не зможуть отримати громадяни країни-агресора.

Другий законопроєкт визначає те, як функціонуватиме система декларування наявності або відсутності громадянства іншої країни та пов'язаних з цим юридичних процедур. Також законопроєкт передбачає перевірку правдивості відомостей, поданих у таких деклараціях.

На LIGA.net вийшов великий текст про те, чому впродовж трьох тижнів не працював парламент.

Читайте також: Мобілізація. Комітет опрацював 1500 правок, дійшли до блоку про людей з інвалідністю – нардеп