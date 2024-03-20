Рада не будет голосовать за множественное гражданство. В оппозиции говорят – "нет голосов"

В монобольшинстве пока не комментировали

Иллюстративное фото: Depositphotos

Верховная Рада исключила из повестки дня голосования в первом чтении за законопроекты о множественном гражданстве и декларировании иностранного гражданства, говорится в окончательной повестке дня, которую LIGA.net предоставил собеседник во фракции Голос. Нардеп из той же фракции Ярослав Железняк утверждает, что проекты исключили из-за отсутствия голосов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Во вчерашней повестке дня, полученной LIGA.net от собеседника в Голосе, на 20 марта планировались голосование за два законопроекта по множественному гражданству.

Однако в сегодняшней окончательной повестке дня, имеющейся в распоряжении LIGA.net, этих законопроектов уже нет.

Нардеп Железняк в 10:58 сообщил, что утром "начали снимать" с повестки дня законопроекты, в том числе и о множественном гражданстве.

По его словам, законопроекты исключили потому, что на них "нет голосов".

LIGA.net обратилась за комментарием к властной фракции Слуга народа и опубликует ответ как только его получит.

Читайте также: В оппозиции говорят, что монобольшинство развалилось. "Слуги" называют это манипуляцией

Законопроект о множественном гражданстве инициировал президент Владимир Зеленский. Документ, в частности, определяет, граждане каких стран могут получить украинское гражданство в упрощенном порядке. Также, согласно законопроекту, украинский паспорт не смогут получить граждане страны-агрессора.

Второй законопроект определяет то, как будет функционировать система декларирования наличия или отсутствия гражданства другой страны и связанных с этим юридических процедур. Также законопроект предусматривает проверку правдивости сведений, представленных в таких декларациях.

На LIGA.net вышел большой текст о том, почему в течение трех недель не работал парламент.

Читайте также: Мобилизация. Комитет обработал 1500 правок, дошли до блока о людях с инвалидностью – нардеп