Глава Слуг народа в Раде отрицает, что монобольшинство распалось

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия отрицает, что монобольшинство распалось. Ранее об этом говорили представители оппозиции.

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"С 2019 года с определенной регулярностью мы узнаем, что монобольшинства не существует. За это время мы провели реформы, на которые у ВР не было голосов со времени провозглашения независимости, и обеспечили законодательную базу для получения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС", – заявил он.

По словам Арахамии, всем бы так "распадаться".

Ранее в комментарии LIGA.net нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко заявил, что у Слуги народа "окончательно развалилось монобольшинство и голосов нет".

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Народный избранник от Голоса Ярослав Железняк утверждал, что у СН "нет голосов" – и это единственная причина, почему заседание Верховной Рады переносили в течение трех недель.

Тогда же Арахамия называл заявления об отсутствии голосов "манипуляцией", а собеседник LIGA.net в СН заявил, что на самом деле перерыв в работе парламента является реакцией на "правкотеррористов" – нардепов от оппозиции, "требовавших неограниченные командировки за границу".

Сегодня Рада должна была голосовать за законопроект о множественном гражданстве и декларировании иностранного гражданства, однако они исчезли из окончательной повестки дня, которую LIGA.net предоставил собеседник в Голосе. Нардеп Железняк связывает изменения в повестке дня с тем, что на законопроекты нет голосов.

На LIGA.net вышел большой текст о том, почему в течение трех недель не работал парламент.

вышел большой текст о том, почему в течение трех недель не работал парламент. 14 марта первое за три недели пленарное заседание Рады длилось "минут 20", его оборвала воздушная тревога, сообщили в оппозиции.

В Слуге народа отметили, что после отбоя в зал "дошли уже не все". В целом парламент успел принять только одно решение.

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