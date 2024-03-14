Не собиравшаяся три недели Рада заседала "минут 20" из-за тревоги. Что говорят нардепы

Успели обратиться к партнерам по поводу российских псевдовыборов в оккупации, следующее заседание может быть уже 20 марта

Фото: Верховная Рада

Первое через три недели пленарное заседание Верховной Рады длилось "минут 20". Такую цифру назвал нардеп от Голоса Ярослав Железняк. Народный избранник от Евросолидарности Алексей Гончаренко говорит, что заседание до закрытия длилось два часа, из которых час была воздушная тревога, а после нее нардепы еще собирались. В целом парламент успел принять одно решение. Об этом политики рассказали в комментарии LIGA.net.

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Железняк сообщил LIGA.net, что заседание длилось "минут 20"

Он написал, что Рада успела принять 282 голосами обращения к правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям и парламентским ассамблеям в связи с проведением РФ "президентских выборов" на временно оккупированной территории Украины.

После этого, написал он, заседание было закрыто, не рассмотрев ратификации. Об этом ратификации международных соглашений были в повестке дня Совета, информировал собеседник LIGA.net ранее.

По словам Железняка, после первого голосования у Рады "упал потенциал", и на табло уже было 203 голоса.

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Нардеп Гончаренко сообщил LIGA.net, что заседание длилось два часа, включая, что час была воздушная тревога, а затем собрание после нее.

"Фактически было одно голосование. Кто-то после воздушной тревоги не вернулся", – объяснил он.

Гончаренко отметил, что следующее заседание Рады планируется на среду 20 марта, но "все не точно".

По его словам, неизвестно какие вопросы будут выносить на следующее заседание.

ДОПОЛНЕНО в 15:00. Нардеп от "слуг" Никита Потураев сообщил LIGA.net, что народные избранники планировали проголосовать некоторые ратификации после принятия постановления, но этому помешала воздушная тревога.

После отбоя нардепы попытались собраться, но в зал "дошли уже не все", рассказал он.

По словам Потураева, среди "слуг" было меньше тех, кто не вернулся после отбоя.

СПРАВКА О начале заседания Железняк 12:06. Воздушные силы ВСУ 12:41. В 12:42 Железняк 13:27. О закрытии заседания нардеп 14:00. О начале заседания Железняк проинформировал . Воздушные силы ВСУ объявили тревогу из-за взлета МиГ-31 оккупантов в. ВЖелезняк сообщил о принятии обращения к партнерам. Отбой тревоги был в. О закрытии заседания нардеп написал

Вчера на LIGA.net вышел большой текст о том, почему в течение трех недель не работал парламент.

вышел большой текст о том, почему в течение трех недель не работал парламент. Нардепы от оппозиции заявили, что во фракции СН "нет голосов" для принятия законопроектов, потому и заседания Рады переносятся. По словам главы фракции "слуг", перерыв в работе парламента был связан с необходимостью депутатов съездить на фронт, а заявления об отсутствии голосов являются "манипуляцией".

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне предварительно должен собраться завтра, сообщил в комментарии LIGA.net нардеп от СН, член комитета Юрий Здебский. На заседании должны рассматриваться поправки к мобилизационному законопроекту.

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