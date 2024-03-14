Арахамия: Рада соберется на пленарное сегодня. Заседаний не было три недели

У оппозиции и власти были разные объяснения, почему не работал парламент

Фото: Верховная Рада

Сегодня должно состояться пленарное заседание Верховной Рады, сообщил председатель фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия в комментарии LIGA.net.

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Политик сообщил, что сегодня должно состояться пленарное заседание Рады.

Собеседник во фракции Голос, пожелавший остаться анонимным, предоставил LIGA.net повестку заседания. Там — ратификации международных соглашений и обращение к международным партнерам по поводу осуждения незаконных российских "выборов" на временно оккупированных территориях Украины.

Собеседник отметил, что по состоянию на 12 марта повестка дня была больше, чем актуальный вариант, но темы были те же.

В частности, по данным собеседника, нардепы должны рассмотреть проект постановления об обращении Рады к правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям, парламентским ассамблеям в связи с проведением российской федерацией "президентских выборов" на временно оккупированной территории Украины.

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