Мобілізація. Комітет має зібратися завтра, невідомо чому вчора скасували – нардеп

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Комітет Верховної Ради з нацбезпеки та оборони попередньо має зібратися завтра, повідомив у коментарі LIGA.net нардеп від Слуги народу, член комітету Юрій Здебський.

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За його словами, засідання попередньо заплановано на завтра.

Здебському також невідома причина, чому вчора засідання комітету було скасовано.

Учора нардеп від СН Федір Веніславський заявив LIGA.net, що засідання комітету з нацбезпеки було скасовано з невідомої йому причини.

За день до цього Веніславський повідомив, що комітет розпочав розгляд конкретних поправок до мобілізаційного законопроєкту і мав наступного дня продовжити.

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Перелік нововведень за новим мобілізаційним законопроєктом можна прочитати тут. Утім, деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних правок. Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, – читайте тут.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.

10 березня глава фракції СН Давид Арахамія повідомив, що у новому мобілізаційному законопроєкті нардепи врегулюють питання щодо людей з інвалідністю та осіб, які за ними доглядають, а також залишать відстрочку від призову для аспірантів усіх форм навчання.

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