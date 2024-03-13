Мобілізація. Скасовано засідання комітету з нацбезпеки, причини невідомі – нардеп

Сьогодні мали продовжити розглядати правки до нового мобілізаційного законопроєкту

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Сьогоднішнє засідання комітету Верховної Ради з нацбезпеки й оборони скасоване. Поки невідомо причини та те, коли відновлять засідання. Про це у коментарі LIGA.net повідомив нардеп від Слуги народу, член комітету Федір Веніславський.

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"Засідання скасовано. Причини наразі невідомі. Поки немає інформації, коли відновлять засідання", – заявив він.

Учора Веніславський повідомив, що комітет розпочав розгляд конкретних поправок до мобілізаційного законопроєкту і мав сьогодні продовжити.

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Перелік нововведень за новим мобілізаційним законопроєктом можна прочитати тут. Утім, деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних правок. Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, – читайте тут.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.

10 березня глава фракції СН Давид Арахамія повідомив, що у новому мобілізаційному законопроєкті нардепи врегулюють питання щодо людей з інвалідністю та осіб, які за ними доглядають, а також залишать відстрочку від призову для аспірантів усіх форм навчання.

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