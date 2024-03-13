Мобилизация. Отменено заседание комитета по нацбезопасности, причины неизвестны – нардеп

Сегодня должны были продолжить рассматривать правки к новому мобилизационному законопроекту.

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Сегодняшнее заседание комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне отменено. Пока неизвестны причины и то, когда возобновят заседание. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил нардеп от Слуги народа, член комитета Федор Вениславский.

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"Заседание отменено. Причины пока неизвестны. Пока нет информации, когда возобновят заседание", – заявил он.

Вчера Вениславский сообщил, что комитет приступил к рассмотрению конкретных поправок к мобилизационному законопроекту, и должен был сегодня продолжить.

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Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок. О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации до второго чтения – народные избранники должны обработать более 4000 правок.

10 марта глава фракции СН Давид Арахамия сообщил, что в новом мобилизационном законопроекте нардепы урегулируют вопросы относительно людей с инвалидностью и лиц, которые за ними ухаживают, а также оставят отсрочку от призыва для аспирантов всех форм обучения.

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