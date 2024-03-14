Мобилизация. Комитет должен собраться завтра, неизвестно, почему вчера отменили – нардеп

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Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне должен предварительно собраться завтра, сообщил в комментарии LIGA.net нардеп от Слуги народа, член комитета Юрий Здебский.

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По его словам, заседание предварительно запланировано на завтра.

Здебскому также неизвестна причина, почему вчера заседание комитета было отменено.

Вчера нардеп от СН Федор Вениславский заявил LIGA.net, что заседание комитета по нацбезопасности было отменено по неизвестной ему причине.

За день до этого Вениславский же сообщил, что комитет приступил к рассмотрению конкретных поправок к мобилизационному законопроекту и должен был на следующий день продолжить.

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Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок. О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, - читайте здесь.

27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок.

10 марта глава фракции СН Давид Арахамия сообщил, что в новом мобилизационном законопроекте нардепы урегулируют вопросы относительно людей с инвалидностью и лиц, которые за ними ухаживают, а также оставят отсрочку от призыва для аспирантов всех форм обучения.

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