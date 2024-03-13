В опозиції кажуть, що монобільшість розвалилася. "Слуги" називають це маніпуляцією

Так в Євросолідарності та Голосі пояснили паузи в засіданнях Ради. У СН пов'язують це з візитами депутатів на фронт і "правкотерористами"

Фото: Верховна Рада

Нардепи від опозиції заявили, що у фракції Слуги народу "немає голосів" для ухвалення законопроєктів, тому й засідання Верховної Ради переносяться. Натомість голова "слуг" у парламенті Давид Арахамія називає такі заяви "маніпуляцією", а в СН кажуть про "правкотерористів" з опозиції. Про це політики заявили у коментарях до великого тексту LIGA.net про тритижневу паузу у роботі Ради.

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Нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко заявив, що у Слуги народу "остаточно розвалилася монобільшість і голосів немає".

Народний обранець від Голосу Ярослав Железняк також стверджує, що у СН "немає голосів" – і це є єдиною причиною, чому засідання переносять.

За словами Арахамії, перерва у роботі парламенту була пов'язана з необхідністю депутатів поїхати на фронт, а заяви про відсутність голосів є "маніпуляцією".

Співрозмовник LIGA.net у СН заявив, що насправді перерва у роботі Ради є реакцією на "правкотерористів" – нардепів від опозиції, які "вимагали необмежені відрядження за кордон". Буцімто, поки цього не буде, вони погрожували ставити на голосування кожну правку, зокрема до проєктів про мобілізацію і заборону УПЦ МП, заявив співрозмовник у "слугах".

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Арахамія також заявив, що СН не збирається "торгуватися" за голоси.

Гончаренко назвав такі заяви "брехнею".

"До чого тут опозиція, якщо 7 лютого законопроєкт [про мобілізацію] був ухвалений у першому читанні. 21 лютого – закінчився термін подання правок. Тільки вчора комітет з нацбезпеки й оборони, в якому голова – зі Слуги народу, почав розглядати правки. Три тижні вони розглядали щось, але не правки", – заявив він.

Він зазначив, що учора на 14-й правці засідання було закрите, воно тривало менш як годину і мало продовжитися сьогодні, проте вранці його скасували.

"Якщо вони говорять, що це все через дурні правки, так візьміть і зберіть Раду, покажіть "погану опозицію країні". Але цього не роблять", – заявив нардеп від Євросолідарності.

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Перелік нововведень за новим мобілізаційним законопроєктом можна прочитати тут. Утім, деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних правок. Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, – читайте тут.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.

12 березня нардеп від СН Федір Веніславський повідомив, що комітет розпочав розгляд конкретних поправок до мобілізаційного законопроєкту і завтра мав продовжити. Проте наступного дня політик заявив, що засідання скасоване, і поки невідомо причини та те, коли відновлять засідання.

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