Мобілізація. Прямо на фронт планують призвати 330 000 осіб, решта буде для інших потреб

FT з посиланням на Міноборони пише, що на фронті перебувають 330 000 "виснажених" військових

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Новий закон про мобілізацію потрібен для того, щоб замінити 330 000 бійців, які б'ються на передовій. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на Міністерство оборони.

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У відомстві заявили, що всі 330 000 воїнів на фронті виснажені та потребують заміни.

Решта новобранців компенсуватимуть втрати й "задовольнятимуть інші військові потреби, залежно від ситуації на полі бою".

FT зазначає, що у 2024 році планується мобілізувати до 500 000 осіб.

Видання нагадує висловлювання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який заявив, що людей слід розділити на дві категорії: тих, хто воює, та тих, хто працює для наповнення бюджету.

За словами голови оборонного комітету Верховної Ради Олександра Завітневича, чиновникам необхідно бути обережними у висловлюваннях щодо мобілізації.

"Потрібна кожна копійка, але вона має стати частиною широкого обговорення. Є люди, які бачать, що це розділить суспільство на багатих та бідних", – заявив парламентар.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроекту можна прочитати тут. Але деякі можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.

Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 поправок.

12 березня мобілізаційний законопроєкт почали розглядати безпосередньо щодо виправлень в оборонному комітеті.

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