Мобилизация. На фронт планируют призвать 330 000 человек, остальные будут для других нужд

FT со ссылкой на Минобороны пишет, что на фронте находятся 330 000 "истощенных" военных

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Новый закон о мобилизации нужен для того, чтобы заменить 330 000 бойцов, которые сражаются на передовой. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на Министерство обороны.

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В ведомстве заявили, что все 330 000 воинов на фронте истощены и нуждаются в замене.

Остальные новобранцы будут компенсировать потери и "удовлетворять другие военные нужды, в зависимости от ситуации на поле боя".

FT отмечает, что в 2024 году планируется мобилизовать до 500 000 человек.

Издание напоминает высказывание премьер-министра Дениса Шмыгаля, который заявил, что людей следует разделить на две категории: тех, кто воюет, и тех, кто работает для наполнения бюджета.

По словам главы оборонного комитета Верховной Рады Александра Завитневича, чиновникам необходимо быть осторожными в высказываниях о мобилизации.

"Нужна каждая копейка, но она должна стать частью широкого обсуждения. Есть люди, которые видят, что это разделит общество на богатых и бедных", — заявил парламентарий.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Но некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

27 февраля глава Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 поправок.

12 марта мобилизационный законопроект начали рассматривать непосредственно по правкам в оборонном комитете.

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