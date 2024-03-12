Закон о мобилизации устранит пробелы, многие депутаты не разбираются в теме — нардеп от СН

Здебский заявил, что многие нардепы не из оборонного комитета сейчас пишут о рассмотрении, но не разбираются в теме

Верховная Рада (Фото: пресс-служба парламента)

Законопроект о мобилизации должен устранить пробелы в вопросе призыва, а 12 марта его начали рассматривать конкретно по правках в оборонном комитете. Об этом сообщил народный депутат от Слуги народа Юрий Здебский в комментарии LIGA.net.

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По его словам, сначала документ разделили по блокам, проработали стратегии и "единые подходы к решению проблематики".

Он отметил, что 9 марта законопроект рассмотрели по блокам и проработали общую позицию комитета, а с сегодняшнего дня стартовало конкретное обсуждение правок.

Здебский заявил, что комитет сформировал позицию, чтобы ускорить рассмотрение, но не смог назвать даже примерных сроков.

"Но есть большая проблема. Многие депутаты не из комитета, которые вносили правки и сейчас пишут о рассмотрении, они не разбираются в теме. Многие не понимают, как правильно сбалансировать. Дискуссия тяжелая. Мы готовы работать каждый день. Я вижу, что доработаны пробелы", — подчеркнул парламентарий.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок.

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