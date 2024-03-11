Мобилизация. ВСУ объяснили, почему ТЦК иногда вручают повестки мужчинам с инвалидностью

Военные заявили, что граждане могли получить инвалидность после приписки к военкомату и не обновили данные

Военкомат (Фото: Виталий Дячук)

Если военнослужащие территориальных центров комплектования (военкоматов) раздают повестки гражданам с инвалидностью, то они могут не знать о состоянии здоровья человека. Об этом сообщили в оперативном командовании "Север".

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Военные заявляют, что вручение повесток мужчинам с инвалидностью является распространенной претензией к ТЦК.

Отмечается, что если мужчина получил инвалидность после приписки к военкомату или вообще не стоит на воинском учете, то там о его здоровье могут попросту не знать.

В командовании указали, что такие случаи регламентируются постановлением министра обороны от 2022 года, где указано, что в случае изменения персональных данных военнообязанные должны сообщить об этом в ТЦК на протяжении семи дней.

"То есть, если бы мужчины вовремя обращались в ТЦК, таких случаев было бы существенно меньше. Кстати, воинский учет ведется также в местных советах, ЦПАУ и предприятиях, где мужчины работают, то есть информацию нужно подавать и туда", — сказано в сообщении.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок.

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