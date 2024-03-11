Мобілізація. ЗСУ пояснили, чому ТЦК іноді вручають повістки чоловікам з інвалідністю
Якщо військовослужбовці територіальних центрів комплектування (військкоматів) роздають повістки громадянам з інвалідністю, то можуть не знати про стан здоров'я людини. Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".
Військові заявляють, що вручення повісток чоловікам з інвалідністю є поширеною претензією до ТЦК.
Зазначається, що якщо чоловік отримав інвалідність після приписки до військкомату чи взагалі не стоїть на військовому обліку, то там про його здоров'я можуть просто не знати.
У командуванні вказали, що такі випадки регламентуються постановою міністра оборони від 2022 року, де зазначено, що у разі зміни персональних даних військовозобов'язані мають повідомити про це ТЦК протягом семи днів.
"Тобто, якби чоловіки вчасно зверталися до ТЦК, таких випадків було б значно менше. До речі, військовий облік ведеться також у місцевих радах, ЦНАП та підприємствах, де чоловіки працюють, тобто інформацію треба подавати й туди", – сказано в повідомленні.
- Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.
- Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.
- 27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 поправок.
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