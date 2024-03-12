Закон про мобілізацію усуне прогалини, багато депутатів не знаються на темі — нардеп від СН

Здебський заявив, що багато нардепів не з оборонного комітету зараз пишуть про розгляд, але не розуміються на темі

Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

Законопроєкт про мобілізацію маєповинен усунути прогалини у питанні призову, а 12 березня його почали розглядати безпосередньо по правках в оборонному комітеті. Про це повідомив народний депутат від Слуги народу Юрій Здебський у коментарі LIGA.net.

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За його словами, спочатку документ розділили по блоках, опрацювали стратегії та "єдині підходи до вирішення проблематики".

Він зазначив, що 9 березня законопроект розглянули по блоках та пропрацювали спільну позицію комітету, а з сьогоднішнього дня стартувало конкретне обговорення правок.

Здебський заявив, що Комітет сформував позицію, щоб прискорити розгляд, але не зміг назвати навіть приблизних термінів.

"Але є велика проблема. Багато депутатів не з комітету, які вносили правки і зараз пишуть про розгляд, вони не розуміються на темі. Багато хто не розуміє, як правильно збалансувати. Дискусія важка. Ми готові працювати щодня. Я бачу, що допрацьовано прогалини", – наголосив парламентар.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроекту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.

Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроект, читайте тут.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроект про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.

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