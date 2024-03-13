В оппозиции говорят, что монобольшинство развалилось. "Слуги" называют это манипуляцией

Так в Евросолидарности и Голосе объяснили паузы в заседаниях Рады. В СН связывают это с визитами депутатов на фронт и "правкотеррористами"

Фото: Верховная Рада

Нардепы от оппозиции заявили, что во фракции Слуги народа "нет голосов" для принятия законопроектов, потому и заседания Верховной Рады переносятся. В то же время глава "слуг" в парламенте Давид Арахамия называет такие заявления "манипуляцией", а в СН говорят о "правкотеррористах" из оппозиции. Об этом политики заявили в комментариях к большому тексту LIGA.net о трехнедельной паузе в работе Рады.

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Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко заявил, что у Слуги народа "окончательно развалилось монобольшинство и голосов нет".

Народный избранник от Голоса Ярослав Железняк также утверждает, что у СН "нет голосов" – и это единственная причина, почему заседания переносят.

По словам Арахамии, перерыв в работе парламента был связан с необходимостью депутатов съездить на фронт, а заявления об отсутствии голосов являются "манипуляцией".

Собеседник LIGA.net в СН заявил, что на самом деле перерыв в работе Рады является реакцией на "правкотеррористов" – нардепов от оппозиции, которые "требовали неограниченные командировки за границу". Якобы, пока этого не будет, они угрожали ставить на голосование каждую правку, в частности к проектам о мобилизации и запрете УПЦ МП, заявил собеседник в "слугах".

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Арахамия также заявил, что СН не собирается "торговаться" за голоса.

Гончаренко назвал такие заявления "ложью".

"При чем здесь оппозиция, если 7 февраля законопроект [о мобилизации] был принят в первом чтении. 21 февраля – истек срок подачи правок. Только вчера комитет по нацбезопасности и обороне, в котором председатель – из Слуги народа, начал рассматривать правки. Три недели они рассматривали что-то, но не правки", – заявил он.

Он отметил, что вчера на 14-й правке заседание было закрыто, оно длилось менее часа и должно было продолжиться сегодня, однако утром его отменили.

"Если они говорят, что это все из-за глупых правок, так возьмите и соберите Раду, покажите "плохую оппозицию стране". Но этого не делают", – заявил нардеп от Евросолидарности.

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Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок. О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации до второго чтения – народные избранники должны обработать более 4000 правок.

12 марта нардеп от СН Федор Вениславский сообщил, что комитет приступил к рассмотрению конкретных поправок к мобилизационному законопроекту и завтра должен был продолжить. Однако на следующий день политик заявил, что заседание отменено, и пока неизвестны причины и то, когда возобновят заседание.

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