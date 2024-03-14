Арахамія: Рада збереться на пленарне сьогодні. Засідань не було три тижні

В опозиції й влади були різні пояснення, чому не працював парламент

Фото: Верховна Рада

Сьогодні має відбутися пленарне засідання Верховної Ради, повідомив голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія у коментарі LIGA.net.

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Політик повідомив, що сьогодні має відбутися пленарне засідання Ради.

Співрозмовник у фракції Голос, який побажав лишитися анонімним, надав LIGA.net порядок денний засідання. Там — ратифікації міжнародних угод та звернення до міжнародних партнерів щодо засудження незаконних російських "виборів" на тимчасово окупованих територіях України.

Співрозмовник зауважив, що станом на 12 березня порядок денний був більшим, ніж актуальний варіант, але теми були ті ж самі.

Зокрема, за даними співрозмовника, нардепи мають розглянути проєкт постанови про звернення Ради до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей у зв’язку з проведенням російською федерацією "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України.

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