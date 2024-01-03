Нардепам для выезда теперь нужно получать "тезисы" от МИД, что говорить миру: документ

Руслан Стефанчук (Фото: Прессслужба Верховной Рады)

С нового года для нардепов введены новые правила работы за границей во время выезда в командировку – теперь заявление народного избранника не может рассматриваться, если перед предыдущей командировкой он не получил от Министерства иностранных дел "тезисы" для его официальных заявлений и комментариев на международной арене. Об этом говорится в распоряжении спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука от 29 декабря 2023 года, которое есть в распоряжении LIGA.net.

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В документе сказано, что заявление нардепа о заграничной командировке может не рассматриваться, если во время предварительного выезда депутат до начала командировки не получил "разъяснения МИД насчет внешнеполитического курса Украины или согласованные МИД тезисы официальных заявлений, комментариев народного депутата насчет реализации государственной политики в сфере внешних сношений по вопросам, связанным с темой командировки за границу".

Также заявление нардепа могут не рассмотреть, если в прошлый раз он нарушил срок нахождения в командировке, самовольно сменил страну, находился в других странах или не подал отчет по возвращении.

Распоряжение Стефанчука (фото – LIGA.net)

Распоряжение Стефанчука (фото – LIGA.net)

Распоряжение Стефанчука (фото – LIGA.net)

4 октября 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украину за границей могут представлять президент и еще три высших чиновника, и назвал всех остальных "туристами".

Нардеп от Слуги народа Дмитрий Наталуха ответил, что этим заявлением Данилов записал в "туристы" чиновников и нардепов, работающих с международными партнерами.

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