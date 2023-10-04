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Данилов: Украину могут представлять Зеленский и еще три человека. Остальные — это туристы

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 10:34
Данилов: Украину могут представлять Зеленский и еще три человека. Остальные — это туристы - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украину за границей могут представлять президент и еще три высших чиновника. Об этом он сообщил в интервью UkrlifeTV.

По его словам, представлять Украину на международных площадках могут Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

"Все остальные — это туристы. С ними можно общаться, но это не представители украинского народа", — сказал Данилов.

Он отметил, что если человек является гражданином Украины и выступает за границей, то это не означает, что он представляет страну. 

"У нас там есть группа в полосатых купальниках, которые ездят на всякие кейсы второго-третьего звена, так они всем известны. Если они будут пересекать черту дозволенного, то все будет иначе", — подчеркнул секретарь СНБО.

  • Данилов заявил, что военно-промышленный комплекс Украины работает "на полную мощность".
  • Секретарь СНБО сообщил, что два его сына служат в рядах Вооруженных Сил Украины.
  • Россия никогда не перейдет на военные рельсы, это невозможно — Данилов.

Читайте также: Данилов описал Залужного: У него всегда все хорошо. Понимает, что такое жизнь и смерть 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир ЗеленскийвойнапереговорыснбоАлексей Данилов
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