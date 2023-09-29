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Данилов описал Залужного: У него всегда все хорошо. Понимает, что такое жизнь и смерть

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 11:28
Данилов описал Залужного: У него всегда все хорошо. Понимает, что такое жизнь и смерть - Фото
Валерий Залужный (Фото: ОП)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов охарактеризовал главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного. Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.

Во время записи интервью Залужный зашел в кабинет и попросил секретаря СНБО выйти на минуту.

По словам Данилова, генерал только вернулся с фронта. 

"У Залужного всегда все хорошо. Всегда хорошее настроение, не падает духом, как бы сложно не было. В первые дни большой войны я увидел внутренне братство военных, его отношения с подчиненными. Некоторые подчиненные старше него, но у них есть уважение друг к другу, человечное отношение. Они понимают, что такое жизнь и смерть", — сказал чиновник.

Он отметил, что военное руководство осознает ответственность, которая на нем лежит. 

"Мы не осознаем, каким человеком нужно быть, чтобы не сломаться при тех обстоятельствах, которые сложились 24 февраля 2022 года", — заявил Данилов.

Читайте также: Зеленский не ревнует Залужного, полностью занят войной, менять тоже не собирается — BBC 

Дмитрий Гриниченко
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