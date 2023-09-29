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Данілов охарактеризував Залужного: У нього завжди все добре. Розуміє, що таке життя та смерть

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 11:28
Данілов охарактеризував Залужного: У нього завжди все добре. Розуміє, що таке життя та смерть - Фото
Валерій Залужний (Фото: ОП)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов охарактеризував головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Про це він повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Під час запису інтерв'ю Залужний зайшов до кабінету та попросив секретаря РНБО вийти на хвилину.

За словами Данилова, генерал тільки повернувся з фронту.

"У Залужного завжди все добре. Завжди гарний настрій, не падає духом, як би складно не було. У перші дні великої війни я побачив внутрішнє братство військових, його стосунки з підлеглими. Деякі підлеглі старші за нього, але у них є повага один до одного, людяне ставлення. Вони розуміють, що таке життя і смерть", — сказав чиновник.

Він зазначив, що військове керівництво усвідомлює відповідальність, яка лежить на ньому.

"Ми не усвідомлюємо, якою людиною потрібно бути, щоб не зламатися за тих обставин, які склалися 24 лютого 2022 року", — заявив Данілов.

Читайте також: Зеленський не ревнує Залужного, повністю зайнятий війною, міняти теж не збирається — BBC

Дмитро Гриниченко
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