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Данілов: Україну можуть представляти Зеленський та ще троє людей. Решта — це туристи

Этот материал также доступен на русском
04.10.2023, 10:34
Данілов: Україну можуть представляти Зеленський та ще троє людей. Решта — це туристи - Фото
Олексій Данілов (Фото: РНБО)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україну за кордоном можуть представляти президент та ще три найвищі чиновники. Про це він повідомив у інтерв'ю UkrlifeTV.

За його словами, представляти Україну на міжнародних майданчиках можуть Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Решта — це туристи. З ними можна спілкуватися, але це не представники українського народу", — сказав Данілов.

Він зазначив, що якщо людина є громадянином України та виступає за кордоном, то це не означає, що вона представляє країну.

"У нас там є група в смугастих купальниках, які їздять на всякі кейси другої-третьої ланки, так вони всім відомі. Якщо вони перетинатимуть межу дозволеного, то все буде інакше", — підкреслив секретар РНБО.

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Дмитро Гриниченко
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