Віцеспікер Ради про виїзд нардепів за кордон: Головний дипломат — Зеленський. Потрібна ієрархія

Віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що у дипломатичній роботі потрібна "правильна ієрархія", а головним дипломатом України є президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

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За його словами, коли йдеться про дозволи на виїзд народних депутатів за кордон для дипломатичних поїздок, то треба дивитися на статистику.

"Якщо говорити про Європейську солідарність, яка критикує це питання, то її депутати одні з тих, хто найчастіше виїжджає на цей момент. Потрібно бачити межу між правовими питаннями та політичними", — сказав Корнієнко.

Він зазначив, що головний дипломат країни — це президент.

"Це написано в Конституції. І за два роки Зеленський показав, що це працює. Потрібно вибудовувати правильну ієрархію. Політичного туризму теж ніхто не скасовував, було багато випадків, коли депутати кудись їздили, і не тільки про тих, кого спіймали за руку", – наголосив парламентарій.

Згідно з указом президента від 22 грудня 2021 року, з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент, прем'єр та глава МЗС.

Нещодавно секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україну за кордоном можуть представляти президент і ще три вищі чиновники, і назвав усіх інших "туристами".

Нардеп від Слуги народу Дмитро Наталуха відповів, що цією заявою Данілов записав у "туристи" чиновників і нардепів, які працюють з міжнародними партнерами.

Данілов пояснив заяву про "туристів" на міжнародній арені: Треба оформити документи.

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