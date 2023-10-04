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Данілов заявив про "туристів" на міжнародних майданчиках. Нардеп: Щодня ведуть переговори

Этот материал также доступен на русском
04.10.2023, 16:59
Данілов заявив про
Олексій Данілов (Фото: Офіс президента)

Секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україну за кордоном можуть представляти президент та ще три найвищі чиновники, й назвав усіх інших "туристами". Нардеп від Слуги народу Дмитро Наталуха відповів, що цією заявою Данілов записав у "туристи" урядовців та нардепів, котрі працюють з міжнародними партнерами.

Данілов заявив, що Україну можуть представляти на міжнародних майданчиках: президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Решта — це туристи. З ними можна спілкуватися, але це не представники українського народу", — сказав Данілов.

ДОВІДКА. Згідно з указом президента від 22 грудня 2021 року, з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент, прем’єр і глава МЗС.

"У своєму останньому інтервʼю пан Данілов записав в туристи, які не представляють країну і не є представниками українського народу, першого віцеспікера ВРУ Корнієнка і віцеспікерку ВРУ Кондратюк, першого віцепрем'єр-міністра — міністра економіки Свириденко, віцепрем'єр-міністра з відновлення Кубракова, віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції Стефанішину, віцепрем'єр-міністра — міністра цифрової трансформації України Федорова, та навіть голову Офісу президента Єрмака. Я вже, звісно, мовчу про своїх колег-парламентарів", – написав Наталуха.

За його словами, всі ці люди щодня ведуть перемовини з відновлення України, євроінтеграції, торгівлі й інвестицій, допомоги армії, санкцій, спецтрибуналу щодо РФ та домовляються про "Формули миру" з союзниками.

"Хочеться вірити, що ця заява – не відображає реальні настрої РНБО та її керівництва, а є простою безглуздою і прикрою помилкою", – пояснив він.

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Артем Джеріпа
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