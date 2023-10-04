Данилов заявил о "туристах" на международных площадках. Нардеп: Ежедневно ведут переговоры

Секретарь совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украину за границей могут представлять президент и еще три высших чиновника, и назвал всех остальных "туристами". Нардеп от Слуги народа Дмитрий Наталуха ответил, что этим заявлением Данилов записал в "туристы" чиновников и нардепов, работающих с международными партнерами.

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Данилов заявил, что Украину могут представлять на международных площадках: президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Остальные – это туристы. С ними можно общаться, но это не представители украинского народа", – сказал Данилов.

СПРАВКА. Согласно Согласно указу президента от 22 декабря 2021 года, с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики Украины и инициативами международного характера могут выступать только президент, премьер и глава МИД.

"В своем последнем интервью господин Данилов записал в туристы, которые не представляют страну и не являются представителями украинского народа, первого вице-спикера ВРУ Корниенко и вице-спикера ВРУ Кондратюк, первого вице-премьер-министра — министра экономики Свириденко, вице-премьер-министра по восстановлению Кубракова, вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Стефанишину, вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Украины Федорова, и даже главу Офиса президента Ермака. Я уже, конечно, молчу о своих коллегах-парламентариях", – написал Наталуха.

По его словам, все эти люди ежедневно ведут переговоры по восстановлению Украины, евроинтеграции, торговле и инвестициям, помощи армии, санкциям, спецтрибуналу по РФ и договариваются о "Формуле мира" с союзниками.

"Хочется верить, что это заявление – не отражает реальные настроения СНБО и его руководства, а является простой бессмысленной и досадной ошибкой", – пояснил он.

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Данилов заявил, что военно-промышленный комплекс Украины работает "на полную мощность".

Секретарь СНБО сообщил, что два его сына служат в рядах Вооруженных Сил Украины.

Россия никогда не перейдет на военные рельсы, это невозможно – Данилов.

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