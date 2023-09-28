Депутат Киевсовета от Европейской солидарности Виктория Пташник опубликовала цитату вице-спикера Верховной Рады от Слуги народа Александра Корниенко на форуме "Диригенти змін", в которой он якобы заявил, что в Украине тестируется переход в президентскую республику. Эта фраза "завирусилась" в соцсетях и СМИ. Впоследствии Корниенко заявил, что речь шла о том, что во время войны роль президента усиливается.

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Вот как цитирует Пташник слова чиновника: "Мы сейчас тестируем модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, с сильным президентом".

По ее словам, ведущий мероприятия протестовал эту идею на аудитории: большинство присутствующих поддержали усиление роли парламента и лишь около пяти-шести рук поднялось в поддержку усиления роли президента.

"Сижу теперь и думаю, что же на самом деле подразумевалось под "тестируем модель перехода к президентскому государству". Похоже, что уже давно на практике тестируют", – написала депутат Киевсовета.

Корниенко объяснил в Facebook, что во время обсуждения речь шла о том, что во время военного положения проходит это тестирование: "Ведь президент — это Верховный Главнокомандующий, и во время войны его роль усиливается".

Также он отметил, что он не говорил, что планирует дать больше полномочий президенту, и не может предложить изменения в конституцию самостоятельно.

Видео с мероприятия пока нет.

СПРАВКА.



Украина – де-юре смешанная, парламентско-президентская республика. Вид республики определяется способом формирования правительства.

Украина – де-юре смешанная, парламентско-президентская республика. Вид республики определяется способом формирования правительства. Кандидатуру премьер-министра вносит президент по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде или депутатской фракции, в состав которой входит большинство народных депутатов от конституционного состава парламента.



Министр обороны Украины, Министр иностранных дел Украины назначаются Радой по представлению президента, другие члены Кабинета министров назначаются парламентом по представлению премьера.



Премьер руководит работой правительства, направляет ее на выполнение Программы деятельности Кабинета Министров Украины, одобренной Верховной Радой. По Конституции Украины, вносить изменения в нее может Верховная Рада по представлению президента или, по меньшей мере, трети народных депутатов от конституционного состава (150 из 450).



Процесс формирования правительства прописан в разделах IV "Верховная Рада", V "Президент Украины" и VI "Кабинет министров Украины". Для изменения этих разделов необходимо принять соответствующий законопроект, предварительно одобренный большинством от конституционного состава Верховной Рады (225+1 нардеп). Изменения будут приняты, если на следующей очередной сессии парламента за законопроект проголосует не менее двух третей конституционного состава Совета (300 нардепов). По Конституции Украины, вносить изменения в нее может Верховная Рада по представлению президента или, по меньшей мере, трети народных депутатов от конституционного состава (150 из 450).Процесс формирования правительства прописан в разделах IV "Верховная Рада", V "Президент Украины" и VI "Кабинет министров Украины". Для изменения этих разделов необходимо принять соответствующий законопроект, предварительно одобренный большинством от конституционного состава Верховной Рады (225+1 нардеп). Изменения будут приняты, если на следующей очередной сессии парламента за законопроект проголосует не менее двух третей конституционного состава Совета (300 нардепов).

На LIGA.net выходил обширный текст о социологическом опросе фонда Демократических инициатив по ответственности президента Владимира Зеленского за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

выходил обширный текст о социологическом опросе фонда Демократических инициатив по ответственности президента Владимира Зеленского за коррупцию в правительстве и военных администрациях. Ранее Украинская правда со ссылкой на собственные источники написала, что заместитель советника администрации президента США по нацбезопасности по вопросам международной экономики направил в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна провести Украина для продолжения оказания ей помощи. Источник LIGA.net в правительстве сообщил, что в документе, опубликованном УП, "нет ничего нового", и оно является "summary" (кратким содержанием).

в правительстве сообщил, что в документе, опубликованном УП, "нет ничего нового", и оно является "summary" (кратким содержанием). Впоследствии в Белом доме заявили, что список "приоритетных реформ" для Украины не является условием дальнейшей военной помощи стране.

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