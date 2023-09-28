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Новини | "Перехід до президентської держави". Віцеспікер відповів, що не пропонував цього

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 12:35
Олександр Корнієнко (Фото: пресслужба Слуги народу)

Депутатка Київради від Європейської солідарності Вікторія Пташник опублікувала цитату віцеспікера Верховної Ради від Слуги народу Олександра Корнієнка на форумі "Диригенти змін" у якій він нібито заявив, що в Україні тестується перехід до президентської республіки. Ця фраза "завірусилась" у соцмережах та ЗМІ. Згодом Корнієнко заявив, що мова йшла про те, що під час війни роль президента посилюється.

Ось як цитує Пташник слова посадовця: "Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, з сильним президентом".

За її словами, ведучий заходу протестував цю ідею на аудиторії: більшість присутніх підтримали підсилення ролі парламенту і лише десь п'ять-шість рук піднялось на підтримку підсилення ролі президента.

"Сиджу тепер і думаю, що ж то насправді малось на увазі під "тестуємо модель переходу до президентської держави". Схоже, що вже давно на практиці тестують", – написала депутатка Київради.

Корнієнко пояснив у Facebook, що під час обговорення мова йшла про те, що під час воєнного стану відбувається це тестування: "Адже президент — це Верховний Головнокомандувач, і під час війни його роль підсилюється".

Також він зазначив, що він не казав, що планує дати більше повноважень президента, і не може запропонувати зміни до конституції самотужки.

Відео з заходу наразі немає.

ДОВІДКА.

Україна – де-юре змішана, парламентсько-президентська республіка. Вид республіки визначається за способом формування уряду. 

Кандидатуру прем’єр-міністра вносить президент за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів від конституційного складу парламенту.

Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Радою за поданням президента, інші члени Кабінету міністрів призначаються парламентом за поданням прем’єра.

Прем’єр керує роботою уряду, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою.

За Конституцією України, вносити зміни до неї може Верховна Рада за поданням президента або щонайменше третини народних депутатів від конституційного складу (150 з 450 нардепів) Верховної Ради.

Процес формування уряду прописаний у розділах IV "Верховна Рада", V "Президент України" та VI "Кабінет міністрів України". Для зміни цих розділів необхідно ухвалити відповідний законопроєкт, попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради (225+1 нардеп). Зміни будуть прийняті, якщо на наступній черговій сесії парламенту за законопроєкт проголосує щонайменше дві третини конституційного складу Ради (300 нардепів).
  • На LIGA.net виходив великий текст про соціологічне опитування фонду Демократичних ініціатив щодо відповідальності президента Володимира Зеленського за корупцію в уряді та військових адміністраціях.

  • Раніше Українська правда з посиланням на власні джерела написала, що заступник радника адміністрації президента США з нацбезпеки з питань міжнародної економіки надіслав на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які має провести Україна для продовження надання їй допомоги. Джерело LIGA.net в уряді повідомило, що в документі, опублікованому УП, "немає нічого нового", і він є "summary" (коротким змістом).

  • Згодом у Білому домі заявили, що список "пріоритетних реформ" для України не є умовою подальшої військової допомоги країні.

Читайте також: Зеленський хоче віддати СБУ справи про топкорупцію, законопроєкт готує Татаров: ексклюзив

Артем Джеріпа
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