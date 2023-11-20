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Вице-спикер ВР о выезде нардепов за границу: Главный дипломат — Зеленский. Нужна иерархия

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20.11.2023, 08:49
Вице-спикер ВР о выезде нардепов за границу: Главный дипломат — Зеленский. Нужна иерархия - Фото
Александр Корниенко (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что в дипломатической работе нужна "правильная иерархия", а главным дипломатом Украины является президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

По его словам, когда речь заходит о разрешениях на выезд народных депутатов за границу для дипломатических поездок, то нужно смотреть на статистику. 

"Если говорить о Европейской солидарности, которая критикует этот вопрос, то ее депутаты одни из наиболее часто выезжающих на данный момент. Нужно видеть грань между правовыми вопросами и политическими", — сказал Корниенко.

Он отметил, что главный дипломат страны — это президент. 

"Это написано в Конституции. И за два года Зеленский показал, что это работает. Нужно выстраивать правильную иерархию. Политического туризма тоже никто не отменял, было много случаев, когда депутаты куда-то ездили, и речь не только о тех, кого поймали за руку", — подчеркнул парламентарий. 

Согласно указу президента от 22 декабря 2021 года, с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики Украины и инициативами международного характера могут выступать только президент, премьер и глава МИД.

  • Недавно секретарь совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украину за границей могут представлять президент и еще три высших чиновника, и назвал всех остальных "туристами".
  • Нардеп от Слуги народа Дмитрий Наталуха ответил, что этим заявлением Данилов записал в "туристы" чиновников и нардепов, работающих с международными партнерами.
  • Данилов объяснил заявление о "туристах" на международной арене: Надо оформить документы.

Читайте также: "Слуги" приостановили членство нардепа, подозреваемой в получении $5300 за выезд из страны

Дмитрий Гриниченко, Юрий Смирнов
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