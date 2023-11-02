Данилов объяснил заявление о "туристах" на международной арене: Надо оформить документы

Для того чтобы представлять Украину за границей, необходимо оформить документы и пройти соответствующие процедуры согласно указу президента от 22 декабря 2021 года. Так Секретарь совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов объяснил, что имел в виду, когда сказал, что на международном уровне Украину могут представлять президент и еще три высших чиновника, а все остальные – "туристы". Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

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Данилов заявил, что Украину могут представлять на международных площадках четыре человека: президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Остальные – это туристы. С ними можно общаться, но это не представители украинского народа", – сказал Данилов.

Подписчики LIGA.net задали ему вопрос: "Считаете ли Вы нормальным такое публичное унижение Кабмина Верховной Рады и не видите ли Вы рисков в таком усилении публичной роли президента и частичной делегитимизации парламента?"

Секретарь СНБО ответил, что люди, желающие представлять Украину на международной арене, должны оформить необходимые документы согласно указу президента от 22 декабря 2021 года.

"Если вы получили соответствующие полномочия по этому указу, если у вас оформлены эти полномочия, вы можете говорить, но вам нужно пройти соответствующую процедуру", – сказал он.

Данилов рассказал, что за пределами Украины есть "группа в полосатых костюмах", представляющая страну в международных переговорах.

"Эти люди нам известны. Я им говорю, чтобы не наговорили там на 111 статью (в Уголовном кодексе – госизмена, – Ред.). Нам вас жаль, потому что мы вас знаем, не надо выступать от имени Украины. Официально от имени Украины могут выступать четыре человека", – высказался секретарь СНБО.

По его словам, чтобы стать представителем Украины на международном уровне, нужно оформить соответствующим образом документы, получить от МИД согласования и задачи на представление интересов страны.

"Депутат не представляет весь парламент. Он может представить себя лично, он может представить свою политическую силу, от которой он там (за рубежом, – Ред.) находится, может представить фракцию или комитет. Он не может представляться от имени всего народа, вот о чем речь", – объяснил Данилов.

СПРАВКА. Согласно Согласно указу президента от 22 декабря 2021 года, с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики Украины и инициативами международного характера могут выступать только президент, премьер и глава МИД.

После заявления Данилова нардеп от Слуги народа Дмитрий Наталуха ответил, что этим заявлением Данилов записал в "туристы" чиновников и нардепов, работающих с международными партнерами.

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