Данілов пояснив заяву про "туристів" на міжнародній арені: Треба оформити документи

Для того, аби представляти Україну за кордоном, необхідно оформити документи та пройти відповідні процедури, згідно з указом президента від 22 грудня 2021 року. Так Секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов пояснив, що мав на увазі, коли сказав, що на міжнародному рівні Україну можуть представляти президент та ще три найвищі чиновники, а всі решта – "туристи". Про це він заявив у інтерв'ю LIGA.net.

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Данілов заявив, що Україну можуть представляти на міжнародних майданчиках чотири людини: президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Решта — це туристи. З ними можна спілкуватися, але це не представники українського народу", — сказав Данілов.

Підписники LIGA.net поставили йому запитання: "Чи вважаєте Ви нормальним таке публічне приниження Кабміну Верховної Ради та чи не вбачаєте Ви ризиків в такому посиленні публічної ролі президента і частковій делегітимізації парламенту?"

Секретар РНБО відповів, що люди, які мають бажання представляти Україну на міжнародній арені, мають оформити необхідні документи, згідно з указом президента від 22 грудня 2021 року.

"Якщо ви отримали відповідні повноваження згідно з цим указом, якщо у вас оформлені ці повноваження, ви можете говорити, але вам треба пройти відповідну процедуру", – сказав він.

Данілов розповів, що за межами України є "група у смугастих костюмах", яка представляє країну у міжнародних перемовинах.

"Ці люди нам відомі. Я їм говорю, щоб не наговорили там на 111 статтю (у Кримінальному кодексі – держзрада. – Ред.). Нам вас шкода, бо ми вас знаємо, не треба виступати від імені України. Офіційно від імені Україні можуть виступати чотири особи", – висловився секретар РНБО.

За його словами, щоб стати представником України на міжнародному рівні, потрібно оформити у відповідний спосіб документи, отримати від МЗС погодження та завдання на представлення інтересів країни.

"Депутат не представляє весь парламент. Він може представити себе особисто, він може представити свою політичну силу, від якої він там (за кордоном. – Ред.) перебуває, може представити фракцію або комітет. Він не може представлятися від імені всього народу, ось про що мова", – пояснив Данілов.

ДОВІДКА. Згідно з Згідно з указом президента від 22 грудня 2021 року, з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент, прем’єр і глава МЗС.

Після заяви Данілова нардеп від Слуги народу Дмитро Наталуха відповів, що цією заявою Данілов записав у "туристи" урядовців та нардепів, котрі працюють з міжнародними партнерами.

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