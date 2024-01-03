Нардепам для виїзду тепер треба отримувати "тези" від МЗС, що казати світу: документ

Руслан Стефанчук (Фото: пресслужба Верховної Ради)

З нового року для нардепів запроваджено нові правила роботи за кордоном під час виїзду у відрядження – відтепер заява народного обранця не може розглядатись, якщо перед попереднім відрядженням він не отримав від Міністерства закордонних справ "тези" для його офіційних заяв і коментарів на міжнародній арені. Про це йдеться в розпорядженні спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука від 29 грудня 2023 року, яке є в розпорядженні LIGA.net.

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У документі йдеться, що заява нардепа про закордонне відрядження може не розглядатись, якщо під час попереднього виїзду депутат до початку відрядження не отримав "роз’яснення МЗС щодо зовнішньополітичного курсу України або погоджені МЗС тези офіційних заяв, коментарів народного депутата щодо реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин з питань, пов’язаних з темою відрядження за кордон".

Також заяву нардепа можуть не розглянути, якщо минулого разу він порушив строк перебування у відрядженні, самовільно змінив країну, перебував в інших країнах або не подав звіт після повернення.

Крім того, в документі вказано перелік осіб, які мають погодити заяву нардепа на виїзд: це голова комітету Ради, до якого входить нардеп, голова фракції, голова депутатської групи, голова відповідної делегації Ради, а також перший заступник або заступник спікера парламенту. Після цих погоджень заява направляється Стефанчуку.

Розпорядження Стефанчука (фото – LIGA.net)

Розпорядження Стефанчука (фото – LIGA.net)

Розпорядження Стефанчука (фото – LIGA.net)

4 жовтня 2023-го секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україну за кордоном можуть представляти президент і ще три вищі чиновники, і назвав усіх інших "туристами".

Нардеп від Слуги народу Дмитро Наталуха відповів, що цією заявою Данілов записав у "туристи" чиновників і нардепів, які працюють з міжнародними партнерами.

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