Глава Слуг народу у Раді заперечує, що монобільшість розпалася

Давид Арахамія (Фото: пресслужба Слуги народу)

Глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія заперечив, що монобільшість розпалася. Раніше про це говорили представники опозиції.

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"З 2019 року з певною регулярністю ми дізнаємося, що монобільшості не існує. За цей час ми провели реформи, на які у ВР не було голосів із часу проголошення незалежності, і забезпечили законодавчу базу для отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС", – заявив він.

За словами Арахамії, всім би так "розпадатися".

Раніше у коментарі LIGA.net нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко заявив, що у Слуги народу "остаточно розвалилася монобільшість і голосів немає".

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Народний обранець від Голосу Ярослав Железняк стверджував, що у СН "немає голосів" – і це є єдиною причиною, чому засідання Верховної Ради переносили впродовж трьох тижнів.

Тоді ж Арахамія називав заяви про відсутність голосів "маніпуляцією", а співрозмовник LIGA.net у СН заявив, що насправді перерва у роботі парламенту є реакцією на "правкотерористів" – нардепів від опозиції, які "вимагали необмежені відрядження за кордон".

Сьогодні Рада мала голосувати за законопроєкт про множинне громадянство та декларування іноземного громадянства, утім вони зникли з остаточного порядку денного, який LIGA.net надав співрозмовник у Голосі. Нардеп Железняк пов'язує зміни у порядку денному з тим, що на законопроєкти "немає голосів".

На LIGA.net вийшов великий текст про те, чому впродовж трьох тижнів не працював парламент.

вийшов великий текст про те, чому впродовж трьох тижнів не працював парламент. 14 березня перше за три тижні пленарне засідання Ради тривало "хвилин 20", його обірвала повітряна тривога, повідомили в опозиції.

У Слузі народу зазначили, що після відбою до зали "дійшли вже не всі". Загалом парламент встиг ухвалити лише одне рішення.

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