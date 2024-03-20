Глава Слуг народу у Раді заперечує, що монобільшість розпалася
Глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія заперечив, що монобільшість розпалася. Раніше про це говорили представники опозиції.
"З 2019 року з певною регулярністю ми дізнаємося, що монобільшості не існує. За цей час ми провели реформи, на які у ВР не було голосів із часу проголошення незалежності, і забезпечили законодавчу базу для отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС", – заявив він.
За словами Арахамії, всім би так "розпадатися".
Раніше у коментарі LIGA.net нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко заявив, що у Слуги народу "остаточно розвалилася монобільшість і голосів немає".
Читайте також: "Дитячі аргументи". Слуги народу зупинили Раду на три тижні – чим це загрожує
Народний обранець від Голосу Ярослав Железняк стверджував, що у СН "немає голосів" – і це є єдиною причиною, чому засідання Верховної Ради переносили впродовж трьох тижнів.
Тоді ж Арахамія називав заяви про відсутність голосів "маніпуляцією", а співрозмовник LIGA.net у СН заявив, що насправді перерва у роботі парламенту є реакцією на "правкотерористів" – нардепів від опозиції, які "вимагали необмежені відрядження за кордон".
Сьогодні Рада мала голосувати за законопроєкт про множинне громадянство та декларування іноземного громадянства, утім вони зникли з остаточного порядку денного, який LIGA.net надав співрозмовник у Голосі. Нардеп Железняк пов'язує зміни у порядку денному з тим, що на законопроєкти "немає голосів".
- На LIGA.net вийшов великий текст про те, чому впродовж трьох тижнів не працював парламент.
- 14 березня перше за три тижні пленарне засідання Ради тривало "хвилин 20", його обірвала повітряна тривога, повідомили в опозиції.
- У Слузі народу зазначили, що після відбою до зали "дійшли вже не всі". Загалом парламент встиг ухвалити лише одне рішення.
Читайте також: Мобілізація. Комітет опрацював 1500 правок, дійшли до блоку про людей з інвалідністю – нардеп