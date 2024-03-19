Рада будет голосовать множественное гражданство, проект по мобилизации пока нет – источник

Верховная Рада (Фото: Александр Корниенко Facebook)

На следующих пленарных заседаниях Верховной Рады 20-21 марта народные депутаты будут голосовать в первом чтении за закон о двойном гражданстве и декларировании иностранного гражданства. Нового мобилизационного законопроекта в повестке дня нет. Об этом говорится в документе, который LIGA.net предоставил собеседник из фракции Голос.

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Парламент будет голосовать за инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект о некоторых вопросах в сфере миграции насчет оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства.

Документ, в частности, определяет, граждане каких стран могут получить украинское гражданство в упрощенном порядке. Также, согласно законопроекту, украинский паспорт не смогут получить граждане страны-агрессора.

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Кроме того, депутаты будут голосовать за проект закона о предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства.

Документ определяет, как будет функционировать система декларирования наличия или отсутствия гражданства другой страны и связанных с этим юридических процедур. Также законопроект предполагает проверку достоверности сведений, представленных в таких декларациях.

Нового мобилизационного законопроекта в повестке дня, полученной LIGA.net, нет.

На LIGA.net вышел большой текст о том, почему в течение трех недель не работал парламент.

вышел большой текст о том, почему в течение трех недель не работал парламент. 14 марта состоялось первое за три недели пленарное заседание Рады – оно длилось "минут 20", его оборвала воздушная тревога, сообщили в оппозиции. В Слуге народу отметили, что после отбоя в зал "дошли уже не все". В целом парламент успел принять только одно решение.

18 марта нардеп от СН Федор Вениславский сообщил, что комитет по нацбезопасности рассмотрел 870 поправок из 4300 к законопроекту о мобилизации.

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