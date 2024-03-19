Рада голосуватиме множинне громадянство, проєкт з мобілізації поки не буде – джерело

Верховна Рада (Фото: Олександр Корнієнко Facebook)

На наступному пленарному засіданні Верховної Ради 20 березня народні депутати голосуватимуть у першому читанні за законопроєкти про подвійне громадянство та декларування іноземного громадянства. Нового мобілізаційного законопроєкту в порядку денному немає. Про це йдеться в документі, який LIGA.net надав співрозмовник з фракції Голос.

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Парламент голосуватиме за ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства.

Документ, зокрема, визначає, громадяни яких країн можуть отримати українське громадянство у спрощеному порядку. Також згідно з законопроєктом український паспорт не зможуть отримати громадяни країни-агресора.

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Окрім цього, депутати голосуватимуть за проєкт закону про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства.

Документ визначає те, як функціонуватиме система декларування наявності або відсутності громадянства іншої країни та пов'язаних з цим юридичних процедур. Також законопроєкт передбачає перевірку правдивості відомостей, поданих у таких деклараціях.

Нового мобілізаційного законопроєкту в порядку денному, отриманому LIGA.net, немає.

На LIGA.net вийшов великий текст про те, чому впродовж трьох тижнів не працював парламент.

вийшов великий текст про те, чому впродовж трьох тижнів не працював парламент. 14 березня відбулося перше за три тижні пленарне засідання Ради – воно тривало "хвилин 20", його обірвала повітряна тривога, повідомили в опозиції. У Слузі народу зазначили, що після відбою до зали "дійшли вже не всі". Загалом парламент встиг ухвалити лише одне рішення.

18 березня нардеп від СН Федір Веніславський повідомив, що комітет з нацбезпеки розглянув 870 з 4300 правок до законопроєкту про мобілізацію.

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