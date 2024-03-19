Рада голосуватиме множинне громадянство, проєкт з мобілізації поки не буде – джерело
На наступному пленарному засіданні Верховної Ради 20 березня народні депутати голосуватимуть у першому читанні за законопроєкти про подвійне громадянство та декларування іноземного громадянства. Нового мобілізаційного законопроєкту в порядку денному немає. Про це йдеться в документі, який LIGA.net надав співрозмовник з фракції Голос.
Парламент голосуватиме за ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства.
Документ, зокрема, визначає, громадяни яких країн можуть отримати українське громадянство у спрощеному порядку. Також згідно з законопроєктом український паспорт не зможуть отримати громадяни країни-агресора.
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Окрім цього, депутати голосуватимуть за проєкт закону про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства.
Документ визначає те, як функціонуватиме система декларування наявності або відсутності громадянства іншої країни та пов'язаних з цим юридичних процедур. Також законопроєкт передбачає перевірку правдивості відомостей, поданих у таких деклараціях.
Нового мобілізаційного законопроєкту в порядку денному, отриманому LIGA.net, немає.
- На LIGA.net вийшов великий текст про те, чому впродовж трьох тижнів не працював парламент.
- 14 березня відбулося перше за три тижні пленарне засідання Ради – воно тривало "хвилин 20", його обірвала повітряна тривога, повідомили в опозиції. У Слузі народу зазначили, що після відбою до зали "дійшли вже не всі". Загалом парламент встиг ухвалити лише одне рішення.
- 18 березня нардеп від СН Федір Веніславський повідомив, що комітет з нацбезпеки розглянув 870 з 4300 правок до законопроєкту про мобілізацію.
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