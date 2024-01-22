Множинне громадянство. Кулеба: Росіяни не зможуть отримати український паспорт

За словами голови МЗС, перелік країн, з якими буде дозволено множинне громадянство, регламентуватиметься і "чітко визначатиметься"

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Росіяни не зможуть отримати українське громадянство після ухвалення закону про множинне громадянство. Перелік країн, з якими множинне громадянство буде дозволено, регламентуватиметься. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в етері телемаратону.

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"Ми дуже довго йшли до цього рішення і продумали все до найдрібніших деталей. І той документ, законопроєкт, який вніс президент, він дійсно є ключовим для запуску цього механізму. Але щоб його запустити, вже є й інші законопроєкти, які, утім, без президентського не працюють", – сказав він.

За словами посадовця, ці законопроєкти містять гарантії, щоб не було зловживання множинним громадянством.

Зокрема, Україна "однозначно виключає" можливість множинного громадянства з громадянами країни-агресора, зазначив Кулеба.

Він зауважив, що перелік країн, з якими дозволено множинне громадянство, буде регламентуватися і "чітко визначатися", тому Україна матиме відповідні запобіжники.

Голова МЗС також запевнив, що немає "ніяких ризиків" щодо розмивання суверенітету через інститут множинного громадянства.

Президент Володимир Зеленський заявив, що внесе законопроєкт про множинне громадянство на розгляд Верховної Ради.

За його словами, документ дозволить мати громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам у різних країнах світу. Він зазначив, що не йтиметься про громадян Росії.

Проєкт Зеленського вже зареєстрований парламентом.

Ще у вересні 2021 року президент Зеленський сказав, що виступає за подвійне громадянство, але зробити це складно, оскільки Росія проводить паспортизацію на тимчасово окупованих територіях.

1 грудня того самого року депутати отримали на розгляд законопроєкт, який дозволить українцям набувати громадянство декількох країн.

20 грудня глава фракції Слуга народу заявив: після того, як Верховна Рада ухвалить законопроєкт про множинне громадянство, Кабмін домовлятиметься окремо з кожною країною. Зараз цей законопроєкт очікує на розгляд.

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